Период повышенной геомагнитной активности продлится до 22 августа.

В ближайшие дни Землю ожидает период повышенной геомагнитной активности, который продлится до 22 августа. Эксперты прогнозируют серию сильных магнитных бурь, обусловленных высокой солнечной активностью, что может вызвать почти непрерывные колебания магнитного поля Земли.Метеочувствительные жители Владимирской области могут ощутить влияние этих геомагнитных возмущений, проявляющееся в головных болях, слабости и скачках артериального давления. Врачи рекомендуют избегать стрессовых ситуаций, обеспечить себе достаточный отдых и увеличить потребление воды.Кроме того, не исключены перебои в работе электронных устройств и систем связи. Ученые советуют внимательно следить за прогнозами космической погоды и заблаговременно принять меры предосторожности на время неблагоприятного периода.