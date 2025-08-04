Новые арт-объекты стали украшением города Кольчугино. Теперь каждый желающий может посмотреть на большой металлический подстаканник. Как заявляют авторы проекта, скульптура является

Новые арт-объекты стали украшением города Кольчугино. Теперь каждый желающий может посмотреть на большой металлический подстаканник. Как заявляют авторы проекта, скульптура является воплощением знаменитого кольчугинского бренда, известного далеко за пределами региона. Подстаканник расположен недалеко от металлургического завода. Именно благодаря предприятию говорят, что “Кольчугино — город, рожденный металлом”. Также на площади Ленина у районной администрации появилась семья