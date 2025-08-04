Ветер усилится до 15-18 м/с.

Жителей Владимира и области предупредили о надвигающейся непогоде. В ближайшие 2-4 часа ожидаются сильные дожди, грозы, а местами — град. Ветер усилится до 15-18 м/с, возможны шквальные порывы.Специалисты Управления гражданской защиты города о рисках: обрывы ЛЭП, падение деревьев, подтопления и аварии на дорогах. Водителям советуют быть внимательнее, снижать скорость и избегать парковки на обочинах. Пешеходам рекомендуют переходить дорогу только по переходам, а в темное время суток носить светоотражающие элементы.Горожан просят соблюдать осторожность и следить за прогнозами. При сильном ветре лучше держаться подальше от рекламных конструкций и старых деревьев.