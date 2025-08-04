Здесь будут проводить работы по спилу деревьев.

В областной столице проведут работы по спилу сухих и авариных деревьев. Об этос рассказали в пресс-службе администрации Владимира. Так, на участке Судогодского шоссе в районе дамбы реки Клязьма, в сторону Загородного парка ограничат движение машин.На дороге организуют движение только по одной полосе. Ограничения будут действовать с 4 по 8 августа с 8 до 15 часов. Центр управления городскими дорогами принес извинения за доставленные неудобства.На данный момент во Владимире в самом разгаре по программе «Благодвор», инициированной губернатором области Александром Авдеевым.