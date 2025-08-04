Ремонт дороги к детской поликлинике на улице Добросельской во Владимире завершен. На участке длиной 0,38 км обновили асфальтобетонное покрытие, а у жилых домов восстановили тротуары. Об этом

Ремонт дороги к детской поликлинике на улице Добросельской во Владимире завершен. На участке длиной 0,38 км обновили асфальтобетонное покрытие, а у жилых домов восстановили тротуары. Об этом сообщили в облправительстве. Теперь жителям будет удобнее и безопаснее добраться до детской городской и областной больниц, а также до городской клинической больницы №5.