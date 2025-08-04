В регионе открыто более 20 тысяч вакансий.

Во Владимирской области всего 0,4% безработных жителей. Об этом заявил министр труда Андрей Григорьев на заседании Заксобрания.При этом в регионе открыто более 20 тысяч вакансий, особенно требуются работники в отрасли промышленности и госсектора.Кроме этого, власти помогают участникам СВО вернуться к работе, предлагая переобучение и психологическую поддержку. Сейчас в трудоустройстве нуждаются около 100 бойцов.