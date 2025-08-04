В регионе ожидается резкое изменение погоды. Как сообщает ГУ МЧС по Владимирской области, уже с полудня 4 августа и до конца суток по всей территории возможны кратковременные дожди, местами

В регионе ожидается резкое изменение погоды. Как сообщает ГУ МЧС по Владимирской области, уже с полудня 4 августа и до конца суток по всей территории возможны кратковременные дожди, местами сильные ливни, грозы и даже град. Ветер усилится до 15–18 м/с. По данным метеорологических ресурсов, после продолжительной жары в область приходят похолодание и осадки. Однако вместе