Во Владимирской области 4 августа сохранится критический уровень пожарной опасности, о чем предупреждают метеорологи, объявляя четвертый класс угрозы. Это означает крайне высокий риск возникновения пожаров в лесах и на торфяниках.Как сообщают , ссылаясь на информацию от спасателей, засушливая погода создает благоприятную среду для быстрого распространения огня. Особую обеспокоенность вызывают торфяные залежи, где пожары способны тлеть на протяжении недель и трудно поддаются ликвидации. Существует реальная опасность переброса огня с природных территорий на жилые строения и хозяйственные постройки. В связи с этим, владельцам частных домов в пригородах и дачных поселках рекомендуется соблюдать повышенную осторожность. Даже небольшая искра, будь то от костра, непотушенной сигареты или короткого замыкания, может спровоцировать крупный пожар.Спасательные службы настоятельно рекомендуют жителям отказаться от разведения костров, сжигания мусора и курения в лесных массивах. На дачных участках рекомендуется убрать сухую растительность и листву, а также проверить состояние электропроводки в домах и банях. Отдельное внимание следует уделить торфяным пожарам, которые, тлея под землей, могут неожиданно выйти на поверхность. Дым от таких возгораний представляет серьезную угрозу для здоровья, вызывая проблемы с дыхательной системой.По прогнозам метеорологов, засушливая погода сохранится в регионе еще несколько дней. В связи с этим, жителям области необходимо соблюдать максимальную осторожность при использовании открытого огня.