Бот записывал пациентов к отсутствующим врачам.

Владимирская область сталкивается с медицинскими вызовами. Подробности рассказали в правительстве региона.На совещании у губернатора Авдеева 1 декабря обсуждались сезонные ОРВИ и недавний цифровой сбой в системе «122». Бот записывал пациентов к отсутствующим врачам.Сейчас Медицинский информационно-аналитический центр устраняет проблему, но работы еще идут, хотя количество записей к терапевтам и педиатрам уже увеличили. Авдеев предупредил о серьезных последствиях таких ошибок и потребовал усилить контроль за ботом, а при сбоях переходить на ручное обслуживание.