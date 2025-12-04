Красноармеец считался пропавшим без вести.

В Киржаче Владимирской области прошла торжественно-траурная церемония прощания с сержантом Дмитрием Васильевичем Пигариным. Красноармеец, считавшийся пропавшим без вести с осени 1942 года, был обнаружен поисковиками на территории Курской области.Останки героя были найдены в мае 2025 года отрядом «Курская земля». Благодаря сохранившейся медали «За боевые заслуги» и архивной работе удалось установить личность бойца. Им оказался уроженец деревни Ефремово Киржачского района, водитель боевой установки Дмитрий Пигарин, призванный на службу в 1939 году.В церемонии приняли участие представители поисковых движений, власти и общественность. Родственникам солдата была передана его боевая награда. Прах героя, доставленный поисковиками из Курска, с воинскими почестями упокоился на киржачской земле.