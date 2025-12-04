Масштабный ремонт памятника равноапостольному князю Владимиру и святителю Феодору подходит к завершению. На объекте уже установлены все облицовочные гранитные плиты. Специалисты

