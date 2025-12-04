70% женщин, которые обратились в Кадровый центр «Работа России» в этом году, трудоустроились. Особое внимание сотрудники центра уделяют мамам, жёнам участников СВО, а также молодёжи. Большая

70% женщин, которые обратились в Кадровый центр «Работа России» в этом году, трудоустроились. Особое внимание сотрудники центра уделяют мамам, жёнам участников СВО, а также молодёжи. Большая часть трудоустроенных – это женщины в возрасте 30-54 лет и молодые специалисты до 29 лет. Среди востребованных специальностей: специалист, менеджер, продавец-кассир, бухгалтер и администратор. Для каждой соискательницы подбирают вакансии