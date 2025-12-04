Основное внимание уделяется пешеходным переходам рядом со школами и детскими садами.

ГБУ «Владупрадор» продолжило внедрять инновационные системы проекционной дорожной разметки на региональных и межмуниципальных автодорогах Владимирской области. Основное внимание уделяется пешеходным переходам рядом со школами и детскими садами, где устанавливаются «световые зебры». Об этом рассказали вЭта технология использует мощные светодиодные светильники для проецирования яркой разметки на всю ширину проезжей части, дублируя традиционную «зебру». Такие переходы видны водителям на расстоянии до 150 метров даже в тёмное время суток, а также в условиях дождя, снега и тумана, что даёт больше времени для реакции и снижает риск ДТП. Дополнительные преимущества — отсутствие износа и устойчивость к погодным условиям, включая снегопад.В 2025 году «световые зебры» появились на 20 новых участках дорог. В Ковровском районе, в посёлке Мелехово, установлено 11 таких систем у школы, ледового дворца, аптеки и автобусных остановок на трассе Сенинские Дворики – Ковров – Шуя – Кинешма. На дороге Владимир – Муром – Арзамас две системы смонтированы в селе Мошок Судогодского района у школы и автобусной остановки. В посёлке Красная Горбатка, на трассе Малышево – Красная Горбатка, две «зебры» появились у школы и детского сада. По одной системе установили у школ в деревне Павловка Кольчугинского района (трасса Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние Дворики), в деревне Сергеево Вязниковского района (трасса Вязники – Сергиевы-Горки – Татарово), в посёлке Иванищи Гусь-Хрустального района (трасса «Владимир – Тума» – Иванищи), в посёлке Садовый Суздальского района (трасса «Владимир – Иваново» – Садовый – Овчухи) и в посёлке Головино Судогодского района (трасса Веригино – Головино).Всего на сегодняшний день в регионе функционирует 45 инновационных проекционных пешеходных переходов, расположенных на участках с интенсивным движением вблизи социальных объектов. Программа по установке «световых зебр» стартовала в 2022 году и нацелена на повышение безопасности дорожного движения и снижение аварийности на дорогах Владимирской области.