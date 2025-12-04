Основное внимание уделяется пешеходным переходам рядом со школами и детскими садами.
ГБУ «Владупрадор» продолжило внедрять инновационные системы проекционной дорожной разметки на региональных и межмуниципальных автодорогах Владимирской области. Основное внимание уделяется пешеходным переходам рядом со школами и детскими садами, где устанавливаются «световые зебры». Об этом рассказали в
Эта технология использует мощные светодиодные светильники для проецирования яркой разметки на всю ширину проезжей части, дублируя традиционную «зебру». Такие переходы видны водителям на расстоянии до 150 метров даже в тёмное время суток, а также в условиях дождя, снега и тумана, что даёт больше времени для реакции и снижает риск ДТП. Дополнительные преимущества — отсутствие износа и устойчивость к погодным условиям, включая снегопад.
В 2025 году «световые зебры» появились на 20 новых участках дорог. В Ковровском районе, в посёлке Мелехово, установлено 11 таких систем у школы, ледового дворца, аптеки и автобусных остановок на трассе Сенинские Дворики – Ковров – Шуя – Кинешма. На дороге Владимир – Муром – Арзамас две системы смонтированы в селе Мошок Судогодского района у школы и автобусной остановки. В посёлке Красная Горбатка, на трассе Малышево – Красная Горбатка, две «зебры» появились у школы и детского сада. По одной системе установили у школ в деревне Павловка Кольчугинского района (трасса Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние Дворики), в деревне Сергеево Вязниковского района (трасса Вязники – Сергиевы-Горки – Татарово), в посёлке Иванищи Гусь-Хрустального района (трасса «Владимир – Тума» – Иванищи), в посёлке Садовый Суздальского района (трасса «Владимир – Иваново» – Садовый – Овчухи) и в посёлке Головино Судогодского района (трасса Веригино – Головино).
Всего на сегодняшний день в регионе функционирует 45 инновационных проекционных пешеходных переходов, расположенных на участках с интенсивным движением вблизи социальных объектов. Программа по установке «световых зебр» стартовала в 2022 году и нацелена на повышение безопасности дорожного движения и снижение аварийности на дорогах Владимирской области.