Высшая государственная инженерно-техническая школа (колледж) им. Д.К. Савиткина отметила своё 140-летие. По такому случаю состоялось торжественное мероприятие, в котором приняла участие председатель Законодательного Собрания Владимирской области Ольга Хохлова. Об этом сообщила регионального ЗС.Отмечается, что Высшая государственная инженерно-техническая школа имени Савиткина является одним из старейших учебных учреждений профессионального образования в нашем крае. Учреждение уже 140 лет готовит специалистов для самых разных отраслей. На настоящий момент по 17 образовательным программам школы обучаются около двух тысяч студентов.Как подчеркнула Ольга Хохлова, сегодня колледж и вся система профессионального образования в нашей стране выходят на новый уровень. Ведь для достижения поставленной президентом РФ задачи по достижению мирового технологического лидерства российской экономике нужны высокопрофессиональные и ответственные кадры.Также председатель Законодательного Собрания поблагодарила сотрудников и ветеранов образовательного учреждения за самоотверженный труд, а студентов напутствовала словами писателя и выпускника колледжа Владимира Солоухина: «Жить на земле, душой стремиться в небо — вот человека радостный удел».«Спикер областного парламента вручила Благодарственные письма Законодательного Собрания преподавателям колледжа и отметила, что в свои 140 лет учебное учреждение сохранило молодость и способность постоянно идти вперёд, отвечая требованиям времени», — говорится в сообщении пресс-службы ЗС Владимирской области.