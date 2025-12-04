Высшая государственная инженерно-техническая школа (колледж) им. Д.К. Савиткина отметила своё 140-летие.
Высшая государственная инженерно-техническая школа (колледж) им. Д.К. Савиткина отметила своё 140-летие. По такому случаю состоялось торжественное мероприятие, в котором приняла участие председатель Законодательного Собрания Владимирской области Ольга Хохлова. Об этом сообщила регионального ЗС.
Отмечается, что Высшая государственная инженерно-техническая школа имени Савиткина является одним из старейших учебных учреждений профессионального образования в нашем крае. Учреждение уже 140 лет готовит специалистов для самых разных отраслей. На настоящий момент по 17 образовательным программам школы обучаются около двух тысяч студентов.
Как подчеркнула Ольга Хохлова, сегодня колледж и вся система профессионального образования в нашей стране выходят на новый уровень. Ведь для достижения поставленной президентом РФ задачи по достижению мирового технологического лидерства российской экономике нужны высокопрофессиональные и ответственные кадры.
Также председатель Законодательного Собрания поблагодарила сотрудников и ветеранов образовательного учреждения за самоотверженный труд, а студентов напутствовала словами писателя и выпускника колледжа Владимира Солоухина: «Жить на земле, душой стремиться в небо — вот человека радостный удел».
«Спикер областного парламента вручила Благодарственные письма Законодательного Собрания преподавателям колледжа и отметила, что в свои 140 лет учебное учреждение сохранило молодость и способность постоянно идти вперёд, отвечая требованиям времени», — говорится в сообщении пресс-службы ЗС Владимирской области.