Улицы Матвеева, Новая, Молодежная, Советская, готовьтесь, товарищи, лодочки покупайте! Будем плавать! Своих соседей Светлана Бобылева готовит не к походу на байдарках. Пенсионерка переживает за родные просторы — сегодня в селе Второво Камешковского округа зарыты дренажные канавы, перекопаны подходы к домам. На месте реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни» — жителям прокладывают водопроводные сети. И хотя