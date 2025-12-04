В регионе прошёл II Социально-просветительский форум «Реализация и защита прав людей с инвалидностью».

В регионе прошёл II Социально-просветительский форум «Реализация и защита прав людей с инвалидностью», в котором принял участие председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Законодательного Собрания Владимирской области Николай Балахин. Об этом сообщила регионального ЗС.Мероприятие было приурочено к Международному дню инвалидов. На настоящий момент в нашем крае проживают более 108 тысяч граждан с ограниченными возможностями здоровья. Их объединяет региональная организация Всероссийского общества инвалидов (ВОИ), которая входит в десятку лучших НКО Владимирской области. В рамках форума активисты районных организаций ВОИ представили патриотические, творческие и спортивные проекты.Как отметил Николай Балахин, совершенствованию законодательства, направленного на поддержку инвалидов и расширение их возможностей для саморазвития, способствует тесное взаимодействие депутатов региона с общественными организациями, члены которых нередко становятся соавторами законодательных инициатив.«Большую роль в развитии законодательства играет и участие Владимирской области в качестве "пилотной" при реализации федеральных проектов. Например, с 2019 года в регионе действует программа комплексной реабилитации и абилитации инвалидов. Сейчас позитивный опыт находит общероссийское применение», — говорится в сообщении пресс-службы ЗС Владимирской области.Также Николай Балахин подчеркнул, что сегодня нужно уделять большое внимание участникам СВО, получившим тяжёлые ранения. Ветеранам необходимо помочь приспособиться к новой жизни и вернуться к активной деятельности.