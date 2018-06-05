Специализированные рейды проведены в Камешковском, Суздальском и Александровском районах.

Статистика аварий с участием мотоциклов показывает, что виновником дорожно-транспортного происшествия чаще всего становится водитель двухколесного транспортного средства. Как правило – это печальный итог опасной техники вождения, или же пренебрежение правилами дорожного движения. Это приводит к тому, что 23% аварий становятся смертельными для мотоциклиста.Ситуация с аварийностью мототранспорта на территории региона по-прежнему остается сложной. Только за прошедшую неделю произошло 12 ДТП, в результате которых 1 человек погиб и 12 получили травмы.В связи с этим, в минувшие выходные инспекторы роты УГИБДД регионального УМВД провели рейдовые мероприятия на территории Камешковского, Суздальского и Александровского районов.За допущенные нарушения Правил дорожного движения в отношении водителей мототехники госавтоинспекторы составили 25 административных материалов. Выявлен и пресечен один факт управления транспортным средством в состоянии опьянения, три факта управления мотоциклом лицом, не имеющим специального права управления транспортом данной категории, девять фактов управления мотоциклом и перевозки пассажиров без мотошлемов.