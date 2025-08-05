Оригинальная песня, исполненная Лепсом и Тимати, вышла в 2012 году и получила премию «Золотой граммофон».

Продюсер Сергей Дворцов предложил Григорию Лепсу записать новую версию хита «Я уеду жить в Лондон». Вместо столицы Великобритании артисту предлагают переехать в Суздаль. Об этом пишет издание «Абзац».По мнению Дворцова, такой ремейк будет актуальным и патриотичным.Оригинальная песня, исполненная Лепсом и Тимати, вышла в 2012 году и получила премию «Золотой граммофон».