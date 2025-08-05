Уголовное дело направлено в суд.

Во Владимире завершили расследование уголовного дела против двух жителей поселка Ставрово, которых обвиняют в разбойном нападении. Преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия.Как следствие, утром 26 января молодые люди, отдыхая в кафе на Большой Московской, заметили мужчину, покидающего заведение. Они проследили за ним и на улице Спасской напали, нанеся ему удары по голове. После этого злоумышленники потребовали у пострадавшего телефон и пароль от банковского приложения.Получив доступ к телефону, они перевели со счета потерпевшего более 189 тысяч рублей. В тот же день похищенные деньги они потратили, купив два дорогих телефона, а также отдохнув в сауне и кафе.В ходе расследования причиненный ущерб потерпевшему был полностью возмещен. Уголовное дело направлено в суд.