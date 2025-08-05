Вместе с семьей мужчина ехал в Иваново, но во Владимирской области столкнулся легковушкой.

Во Владимирской области будут судить 40-летнего гражданина Республики Киргизия за смертельное ДТП. Вместе с семьей мужчина ехал в Иваново, но по дороге столкнулся легковушкой. Из-за удара погибла сестра его жены — мать четверых детей. Подробности в материале vlad.aif.ru.Ехали в снегопадСмертельная авария произошла 8 декабря 2024 года. В тот день обвиняемый вместе с 5-летней дочерью, супругой и ее сестрой ехали в Иваново через Владимирскую область. Погода к поездке не располагала. Шел сильный снег, дорога была скользкой, но семья решила не менять своих планов.Это стало роковой ошибкой: на 240 километре трассы Р-132 «Золотое кольцо» их «Хендэ Солярис» столкнулся с «Ниссан Кашкай».«Водитель на скорости, не соответствующей состоянию дорожного покрытия и метеорологическим условиям, допустил занос машины на полосу встречного движения, где столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем», — рассказали в прокуратуре Владимирской области.Один погибший и двое с тяжелыми травмамиПосле столкновения легковушки выбросило на обочину трассы. «Ниссан Кашкай» перевернуло на крышу, а «Хендэ Солярис» полностью разбило капот. Из-за аварии сестра жены 40-летнего обвиняемого погибла на месте. У нее осталось четверо малолетних детей. Его 5-летняя дочь и жена получили травмы.В другой же машине водителю и пассажиру был причинен тяжелый вред здоровью.В настоящий момент расследование уголовного дела против гражданина Киргизии закончено. Он полностью признал свою вину. В ближайшее время суд вынесет приговор.