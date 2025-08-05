Трагедия произошла после родов 21 июля.

Следственный комитет уголовное дело по факту смерти 28-летней женщины в родильном отделении Центральной районной больницы города Гусь-Хрустального. Дело заведено по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей».Трагедия произошла после родов 21 июля. По предварительным данным, состояние здоровья роженицы резко ухудшилось, и, несмотря на усилия врачей и реанимационные мероприятия, на следующий день она скончалась.Следствие было начато по заявлению родственников. Сейчас следователи допрашивают сотрудников больницы, изучают медицинскую документацию и проводят необходимые экспертизы, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.