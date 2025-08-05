Теперь учёные института смогут участвовать в расследованиях, связанных с применением химического и биологического оружия.

Во Владимире ФГБУ «ВНИИЗЖ» (бывший «Ящурный институт») вошёл в реестр аналитических лабораторий ООН. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.Теперь учёные института смогут участвовать в расследованиях, связанных с применением химического и биологического оружия, а также в международных проектах по разработке методик выявления следов такого оружия.Представители ООН планируют встречу с участниками проекта до конца года.