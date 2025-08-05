За медицинской помощью с признаками ОРВИ обратились 3525 человек.

Во Владимирской области за последнюю неделю выросла заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). По сравнению с предыдущей неделей показатель заболеваемости увеличился на 4,3%.За медицинской помощью с признаками ОРВИ обратились 3525 человек, из них 1044 — жители Владимира. Особенно заметный рост заболеваемости наблюдается среди детей в возрасте до двух лет и среди людей старше 15 лет.Лабораторные исследования показали, что в основном циркулируют риновирусы, аденовирусы и вирусы парагриппа. При этом вирусы гриппа пока не обнаружены. Заболеваемость коронавирусом снизилась: за неделю было подтверждено 29 случаев COVID-19, все в лёгкой форме.