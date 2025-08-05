Мероприятие проходило в городе Киржач Владимирской области.
В Киржаче завершился третий межрегиональный фестиваль лоскутного шитья «Летние провинциальные радости». На мероприятии собрались мастерицы со всей России. На четыре дня они погрузили киржачан и гостей города в атмосферу творчества.
Тепло и выразительно
Все три фестивальных дня были наполнены встречами, мастер-классами, лекциями, обменом опытом. Сразу на шести локациях были организованы выставки работ мастериц, в том числе две персональные — Ольги Шмелевой из Рязани и клуба лоскутного шитья «Русский стиль из города Иванова.
Киржач притягивает людей увлеченных и креативных еще и своей аурой. У города есть душа и сердце, в чем, несомненна, велика роль известного мецената Евгения Федорова. Вместе со своей командой он борется за сохранение исторического наследия города, превращает каждый объект города в интересную локацию со смыслом, обновляет старинные дома, но при очень бережно относится к их аутентичности. Именно поэтому в киржачские улочки влюбляешься однажды и навсегда. И работы творческих людей очень органично вплелись в интерьеры города.
Самая большая экспозиция фестиваля «Летние провинциальные радости» разместилась в детском театре «Совенок». Каждая из представленных работ достойна быть отмеченной — настолько высокий уровень мастерства показали их авторы. Задумка и воплощение каждой вызывали восхищение.
Участница фестиваля Наталья Шиллер привезла в этом году несколько работ. Одна из них — «Цвет пуха персика» — просто завораживала. Непостижимым образом мастер подобрала оттенки цветовой гаммы, и казалось, что глядя на панно, можно уловить аромат фрукта.
— Самым сложным было найти цвета и расположить их. И кажется, что мне это удалось, — призналась Наталья. — В отличие от большинства мастериц, я предварительно не рисую панно, опираюсь на фантазию. Так рождаются и сюжеты, и их воплощение.
В прошлом году на фестивале была организована персональная выставка Натальи Шиллер. В этом году она проводила мастер-класс по изготовлению бус и сережек. И тогда, и сейчас отзывы о работе с ней были самые теплые.
Мастерица Марина Мамонова приехала из Электростали. Она профессионально занимается лоскутным шитьем, работает в разных техниках, экспериментируем с тканями, техникой обработки швов. Одна из представленных работ была посвящена Киржачу.
— С особым трепетом отношусь к этому городу, — призналась она. — Здесь мои корни, в 25 км от райцентра находится деревня моих родителей. Создавая панно, я хотела передать свою любовь и нежность к этому краю. Вдохновлялась, перечитывая «Сказания о Киржачской земле» Евгения Федорова. И технику выполнения выбирала так, чтобы подчеркнуть основные образы этого прекрасного места — монастырь, мосты, традиции ткачества.
В театре «Совенок» есть (на постоянной основе) и еще одна работа Марины Мамоновой — «Изразцы». Это удивительное полотно, с объемным рисунком изготавливалось для Всероссийского фестиваля «Душа России» и получило гран-при жюри. Однако и среди работ фестиваля «Летние провинциальные радости» немало достойных самых престижных наград. Более того, полотна, которые сообща создают мастерицы могут считаться произведениями искусства.
«Олимпийское» панно
В этом году известная рукодельница Галина Гусарчук объединила всех мастериц, причем вне зависимости от их квалификации, за пошивом панно «О спорт! Ты — мир!». Более 120 человек присоединились к ее проекту. Она готовила его год — тщательно подбирала ткани. Причем ей удалось, что называется, с миру по лоскутку собрать винтажные ткани с олимпийской символикой или выпущенные в год Олимпиады в Москве. Они стали частью масштабного панно, работа над которым будет завершена в будущем году.
— Для меня очень символичен тот факт, что наш фестиваль заканчивается 3 августа. В этот день 45 лет назад завершились 22 Олимпийские игры в Москве. В небо запускали олимпийского мишку, это был очень трогательный момент. Поэтому, когда я продумывала и готовила свой проект, учитывала его смысловую нагрузку и символичность. Для меня это очень важная тема. Спорт объединяет и примиряет, что так необходимо всем нам сегодня, — говорит Галина.
К слову, в числе гостей фестиваля была и Елена Гладышева — она работала психологом нашей сборной по пулевой стрельбе на Олимпиаде-80.
Также в память о тех играх была организована выставка плакатов. Конкурс проводился не только в России, но и по всему миру. Кроме того, из личных коллекций были представлены платки, косынки с символикой московской Олимпиады. И в таких атмосферных декорациях и собирали «олимпийское» панно.
— Я благодарна всем участникам, устроителям фестиваля за то, что замысел проекта удалось реализовать. Все смыслы олимпиады собирались так же, как лоскутные кусочки. Задумка была собрать квадрат в квадрате. Внутрь ложится квадрат из старинных тканей, а обшивался он треугольниками из современных тканей. Как связь времён, как память наша о том, что было, о том, что вызывает в наших сердцах самые трепетные воспоминания, о событиях 45-летней давности. В дни олимпиады царила атмосфера дружбы, мира, добра, — вспоминала Галина.
Три счастливых дня
О том, что три фестивальных дня пролетели очень быстро и оставили самое приятное послевкусие, говорили многие. Создатель «Летних провинциальных радостей» Ирина Лебедева из города Касимова на торжественной церемонии закрытия фестиваля отметила, что мероприятие оказалось заметным и масштабным, и в Киржаче его участники почувствовали себя желанными и любимыми гостями.
— Огромное спасибо Киржачу за гостеприимство и радушие. Все проходит на высоком уровне, все организационные вопросы решаются четко и слаженно. Мы благодаря такой заботе и вниманию можем позволить себе оставаться домашним фестивалем, лёгким, теплым, провинциальным. Мы стараемся друг друга беречь и порадовать других, — отметила Ирина Лебедева.
Все участники фестиваля были отмечены благодарностями, дипломами. Авторам самых лучших работ вручили подарки. При этом все мастерицы искренне поблагодарили хозяев за великолепный творческий подарок — выступление академического хора «КиржЭль».
Руководитель детского театра «Совенок» Артем Емельянов — один из тех, чьими усилиями состоялся фестиваль. Он был отмечен в числе команды организаторов. Несмотря на масштабный объем работы и огромную нагрузку, Артем Емельянов уверен — коллаборация Киржача с мастерами лоскутного шитья оказалась органичной.
— Более 50 мастеров из различных городов нашей страны с очень разветвленной географией — Мурманск, Сыктывкар, Пермь, Новосибирск, Тамань — объединил Киржач и подчеркнул индивидуальность каждого. У каждого мастера своя самобытность, разные цвета, стилевые решения, мы словно мозаику собирали, выстраивая выставочное пространство. Собирали их и инкрустировали в наше пространство. Мне кажется, что при создании экспозиций нам удалось подчеркнуть его самобытность, а в целом решить главную задачу — сплотить творческих людей, единомышленников, показать красоту и достоинство культуры лоскутного шитья. Это было и красиво, и достойно представлено, — говорит Артем.
Участники фестиваля душевно благодарили семью меценатов Федоровых. Ирину Гайдай многие и называли, и воспринимали как «маму». Она все фестивальные дни была рядом с творческими людьми, готовая прийти на помощь во всех возникающих вопросах.
— За те три года с момента, когда фестиваль стал проводиться в Киржаче, мне приятно, что он расширяется, приезжает много молодых авторов. Сам фестиваль сохранил ценности, которые исповедует уже больше 20 лет: сплачивание неравнодушных, творческих людей. Сюда приезжают не просто мастера своего дела. Лоскутным шитьём не могут заниматься поверхностные люди, неглубокие, недушевные. Когда я впервые с ними познакомилась, то увидела, насколько они вовлечены в творческий поиск, как интересно с ними общаться. Это хорошо образованные мастера с художественным вкусом и большим сердцем. Поэтому и работы у них получаются такие, что за душу берут. Общаясь с ними, подпитываешься и заряжаешься. С удовольствием жду будущего фестиваля, когда Киржач вновь по крупинке, по лоскутику соберет увлеченных и талантливых людей, умеющих создавать шедевры из обыденности. Ждем их в гости снова! — заключила Ирина Николаевна.