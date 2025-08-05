Мероприятие проходило в городе Киржач Владимирской области.

В Киржаче завершился третий межрегиональный фестиваль лоскутного шитья «Летние провинциальные радости». На мероприятии собрались мастерицы со всей России. На четыре дня они погрузили киржачан и гостей города в атмосферу творчества.Тепло и выразительноВсе три фестивальных дня были наполнены встречами, мастер-классами, лекциями, обменом опытом. Сразу на шести локациях были организованы выставки работ мастериц, в том числе две персональные — Ольги Шмелевой из Рязани и клуба лоскутного шитья «Русский стиль из города Иванова.Киржач притягивает людей увлеченных и креативных еще и своей аурой. У города есть душа и сердце, в чем, несомненна, велика роль известного мецената Евгения Федорова. Вместе со своей командой он борется за сохранение исторического наследия города, превращает каждый объект города в интересную локацию со смыслом, обновляет старинные дома, но при очень бережно относится к их аутентичности. Именно поэтому в киржачские улочки влюбляешься однажды и навсегда. И работы творческих людей очень органично вплелись в интерьеры города.Самая большая экспозиция фестиваля «Летние провинциальные радости» разместилась в детском театре «Совенок». Каждая из представленных работ достойна быть отмеченной — настолько высокий уровень мастерства показали их авторы. Задумка и воплощение каждой вызывали восхищение.Участница фестиваля Наталья Шиллер привезла в этом году несколько работ. Одна из них — «Цвет пуха персика» — просто завораживала. Непостижимым образом мастер подобрала оттенки цветовой гаммы, и казалось, что глядя на панно, можно уловить аромат фрукта.— Самым сложным было найти цвета и расположить их. И кажется, что мне это удалось, — призналась Наталья. — В отличие от большинства мастериц, я предварительно не рисую панно, опираюсь на фантазию. Так рождаются и сюжеты, и их воплощение.В прошлом году на фестивале была организована персональная выставка Натальи Шиллер. В этом году она проводила мастер-класс по изготовлению бус и сережек. И тогда, и сейчас отзывы о работе с ней были самые теплые.Мастерица Марина Мамонова приехала из Электростали. Она профессионально занимается лоскутным шитьем, работает в разных техниках, экспериментируем с тканями, техникой обработки швов. Одна из представленных работ была посвящена Киржачу.— С особым трепетом отношусь к этому городу, — призналась она. — Здесь мои корни, в 25 км от райцентра находится деревня моих родителей. Создавая панно, я хотела передать свою любовь и нежность к этому краю. Вдохновлялась, перечитывая «Сказания о Киржачской земле» Евгения Федорова. И технику выполнения выбирала так, чтобы подчеркнуть основные образы этого прекрасного места — монастырь, мосты, традиции ткачества.В театре «Совенок» есть (на постоянной основе) и еще одна работа Марины Мамоновой — «Изразцы». Это удивительное полотно, с объемным рисунком изготавливалось для Всероссийского фестиваля «Душа России» и получило гран-при жюри. Однако и среди работ фестиваля «Летние провинциальные радости» немало достойных самых престижных наград. Более того, полотна, которые сообща создают мастерицы могут считаться произведениями искусства.«Олимпийское» панноВ этом году известная рукодельница Галина Гусарчук объединила всех мастериц, причем вне зависимости от их квалификации, за пошивом панно «О спорт! Ты — мир!». Более 120 человек присоединились к ее проекту. Она готовила его год — тщательно подбирала ткани. Причем ей удалось, что называется, с миру по лоскутку собрать винтажные ткани с олимпийской символикой или выпущенные в год Олимпиады в Москве. Они стали частью масштабного панно, работа над которым будет завершена в будущем году.— Для меня очень символичен тот факт, что наш фестиваль заканчивается 3 августа. В этот день 45 лет назад завершились 22 Олимпийские игры в Москве. В небо запускали олимпийского мишку, это был очень трогательный момент. Поэтому, когда я продумывала и готовила свой проект, учитывала его смысловую нагрузку и символичность. Для меня это очень важная тема. Спорт объединяет и примиряет, что так необходимо всем нам сегодня, — говорит Галина.К слову, в числе гостей фестиваля была и Елена Гладышева — она работала психологом нашей сборной по пулевой стрельбе на Олимпиаде-80.Также в память о тех играх была организована выставка плакатов. Конкурс проводился не только в России, но и по всему миру. Кроме того, из личных коллекций были представлены платки, косынки с символикой московской Олимпиады. И в таких атмосферных декорациях и собирали «олимпийское» панно.— Я благодарна всем участникам, устроителям фестиваля за то, что замысел проекта удалось реализовать. Все смыслы олимпиады собирались так же, как лоскутные кусочки. Задумка была собрать квадрат в квадрате. Внутрь ложится квадрат из старинных тканей, а обшивался он треугольниками из современных тканей. Как связь времён, как память наша о том, что было, о том, что вызывает в наших сердцах самые трепетные воспоминания, о событиях 45-летней давности. В дни олимпиады царила атмосфера дружбы, мира, добра, — вспоминала Галина.Три счастливых дняО том, что три фестивальных дня пролетели очень быстро и оставили самое приятное послевкусие, говорили многие. Создатель «Летних провинциальных радостей» Ирина Лебедева из города Касимова на торжественной церемонии закрытия фестиваля отметила, что мероприятие оказалось заметным и масштабным, и в Киржаче его участники почувствовали себя желанными и любимыми гостями.— Огромное спасибо Киржачу за гостеприимство и радушие. Все проходит на высоком уровне, все организационные вопросы решаются четко и слаженно. Мы благодаря такой заботе и вниманию можем позволить себе оставаться домашним фестивалем, лёгким, теплым, провинциальным. Мы стараемся друг друга беречь и порадовать других, — отметила Ирина Лебедева.Все участники фестиваля были отмечены благодарностями, дипломами. Авторам самых лучших работ вручили подарки. При этом все мастерицы искренне поблагодарили хозяев за великолепный творческий подарок — выступление академического хора «КиржЭль».Руководитель детского театра «Совенок» Артем Емельянов — один из тех, чьими усилиями состоялся фестиваль. Он был отмечен в числе команды организаторов. Несмотря на масштабный объем работы и огромную нагрузку, Артем Емельянов уверен — коллаборация Киржача с мастерами лоскутного шитья оказалась органичной.— Более 50 мастеров из различных городов нашей страны с очень разветвленной географией — Мурманск, Сыктывкар, Пермь, Новосибирск, Тамань — объединил Киржач и подчеркнул индивидуальность каждого. У каждого мастера своя самобытность, разные цвета, стилевые решения, мы словно мозаику собирали, выстраивая выставочное пространство. Собирали их и инкрустировали в наше пространство. Мне кажется, что при создании экспозиций нам удалось подчеркнуть его самобытность, а в целом решить главную задачу — сплотить творческих людей, единомышленников, показать красоту и достоинство культуры лоскутного шитья. Это было и красиво, и достойно представлено, — говорит Артем.Участники фестиваля душевно благодарили семью меценатов Федоровых. Ирину Гайдай многие и называли, и воспринимали как «маму». Она все фестивальные дни была рядом с творческими людьми, готовая прийти на помощь во всех возникающих вопросах.— За те три года с момента, когда фестиваль стал проводиться в Киржаче, мне приятно, что он расширяется, приезжает много молодых авторов. Сам фестиваль сохранил ценности, которые исповедует уже больше 20 лет: сплачивание неравнодушных, творческих людей. Сюда приезжают не просто мастера своего дела. Лоскутным шитьём не могут заниматься поверхностные люди, неглубокие, недушевные. Когда я впервые с ними познакомилась, то увидела, насколько они вовлечены в творческий поиск, как интересно с ними общаться. Это хорошо образованные мастера с художественным вкусом и большим сердцем. Поэтому и работы у них получаются такие, что за душу берут. Общаясь с ними, подпитываешься и заряжаешься. С удовольствием жду будущего фестиваля, когда Киржач вновь по крупинке, по лоскутику соберет увлеченных и талантливых людей, умеющих создавать шедевры из обыденности. Ждем их в гости снова! — заключила Ирина Николаевна.