21 июля в родильном отделении Гусь-Хрустальной ЦРБ произошла трагедия. 29-летняя женщина скончалась вскоре после родов. По заявлению родственников, возбуждено уголовное дело по факту

21 июля в родильном отделении Гусь-Хрустальной ЦРБ произошла трагедия. 29-летняя женщина скончалась вскоре после родов. По заявлению родственников, возбуждено уголовное дело по факту возможной халатности медиков. Об этом сообщили в СУ СК области. По предварительным данным, у 29-летней жительницы Гусь-Хрустального района после родов ухудшилось состояние здоровья, и несмотря на проведенные операции и реанимационные мероприятия, на