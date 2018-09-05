На международном конкурсе молодых исполнителей Новая
волна-2018 в Сочи собрался весь российский бомонд. Алсу, Николай Басков,
Филипп Киркоров, Лев Лещенко, Кристина Орбакайте и многие другие веселились на
концерте и афтерпати.
На международном конкурсе молодых исполнителей "Новая
волна-2018" в Сочи собрался весь российский бомонд. Алсу, Николай Басков,
Филипп Киркоров, Лев Лещенко, Кристина Орбакайте и многие другие веселились на
концерте и афтерпати.
Все как обычно: звезды выступали, зрители – смотрели, слушали
и подпевали, а представители прессы собирали информацию. Однако не обошлось без
казусов.
Певец Сергей Лазарев сорвался на журналистку. Девушка
подошла к артисту в неудачный момент. Услышав "Кто вам нравится больше –
брюнетки или блондинки?", Лазарев неожиданно вышел из себя: "Прежде всего, мне
нравятся воспитанные люди. В данный момент вы влезаете абсолютно бесцеремонно в
мою беседу. Я не буду с вами разговаривать". Об этом сообщает .
После артист как ни в чем не бывало дружелюбно общался с
коллегами, был очень мил и учтив. С особенной теплотой он вел себя с певицей Ани
Лорак. Артисты периодически брали друг друга за руки и мило беседовали. А на "белой
вечеринке", которая проходила после концерта две звезды вообще ушли в отрыв.
Во время выступления Андрея Данилко, более известного под псевдонимом Верка Сердючка, Ани и Сергей вышли на
сцену и зажигательно станцевали.
"Сегодня прошел концерт открытия Новой волны 2018. А следом
отгремело Afterparty Открытия!! White party! Dress code: белые костюмы! Было
очень красиво и весело! Специальный гость Верка Сердючка! Мы все очень давно не
видели Андрея Данилко и он конечно зажег! Нас с Каролиной @anilorak Верка
Сердючка и ее мама вытащили на сцену и мы оторвались по-полной! Прошу заметить
(!!!!!), что мы Абсолютно трезвы ( тем более , что на нас смотрит из первого
ряда Светлана Владимировна Медведева) , Мы просто очень рады были видеть своего
друга Андрея Данилко и всячески его поддерживали!! Верка, с Возвращением!)) (здесь
орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – сообщил Лазарев в
своем Instagram и опубликовал видеозапись с мероприятия.