На международном конкурсе молодых исполнителей Новая волна-2018 в Сочи собрался весь российский бомонд. Алсу, Николай Басков, Филипп Киркоров, Лев Лещенко, Кристина Орбакайте и многие другие веселились на концерте и афтерпати.

На международном конкурсе молодых исполнителей "Новаяволна-2018" в Сочи собрался весь российский бомонд. Алсу, Николай Басков,Филипп Киркоров, Лев Лещенко, Кристина Орбакайте и многие другие веселились наконцерте и афтерпати.Все как обычно: звезды выступали, зрители – смотрели, слушалии подпевали, а представители прессы собирали информацию. Однако не обошлось безказусов.Певец Сергей Лазарев сорвался на журналистку. Девушкаподошла к артисту в неудачный момент. Услышав "Кто вам нравится больше –брюнетки или блондинки?", Лазарев неожиданно вышел из себя: "Прежде всего, мненравятся воспитанные люди. В данный момент вы влезаете абсолютно бесцеремонно вмою беседу. Я не буду с вами разговаривать". Об этом сообщает .После артист как ни в чем не бывало дружелюбно общался сколлегами, был очень мил и учтив. С особенной теплотой он вел себя с певицей АниЛорак. Артисты периодически брали друг друга за руки и мило беседовали. А на "белойвечеринке", которая проходила после концерта две звезды вообще ушли в отрыв.Во время выступления Андрея Данилко, более известного под псевдонимом Верка Сердючка, Ани и Сергей вышли насцену и зажигательно станцевали."Сегодня прошел концерт открытия Новой волны 2018. А следомотгремело Afterparty Открытия!! White party! Dress code: белые костюмы! Былоочень красиво и весело! Специальный гость Верка Сердючка! Мы все очень давно невидели Андрея Данилко и он конечно зажег! Нас с Каролиной @anilorak ВеркаСердючка и ее мама вытащили на сцену и мы оторвались по-полной! Прошу заметить(!!!!!), что мы Абсолютно трезвы ( тем более , что на нас смотрит из первогоряда Светлана Владимировна Медведева) , Мы просто очень рады были видеть своегодруга Андрея Данилко и всячески его поддерживали!! Верка, с Возвращением!)) (здесьорфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – сообщил Лазарев всвоем Instagram и опубликовал видеозапись с мероприятия.