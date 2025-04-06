На реализацию проекта выделено около 10 миллионов рублей.

На базе Алешунинской школы в июне 2025 года планируется создать палаточный лагерь для детей Владимирской области. Об этом сообщил глава округа Муром Евгений Рычков.На реализацию этого проекта выделено около 10 миллионов рублей. Планируется установить ограждение, отремонтировать пищеблок, столовую. Для комфортного размещения юных натуралистов закупят четыре современные палатки и кровати, рассчитанные на 50 человек. Лагерь будет работать в четыре смены — это позволит принять до 200 детей за летний период.Организаторы уверены, что проект станет важным шагом в развитии детского туризма и экологического образования в регионе.Инициатива направлена на расширение успешного опыта центра «Патриарший сад» и превращение Алешунинских мест в привлекательное место для туризма и экологического просвещения молодежи.