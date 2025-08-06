Молодые люди выследили мужчину у ночного клуба и напали на него.

Во Владимирской области будут судить 21-летнего и 17-летнего парней за разбой. Они выследили мужчину у ночного клуба, избили его и украли деньги с его карты. Украденные средства они потратили на поход в сауну, покупку телефонов и другие развлечения. Подробнее в материале vlad.aif.ru.План придумали во время вечеринкиПреступление произошло еще в январе во Владимире, но сами друзья из поселка городского типа Ставрово. В областную столицу они приехали ради вечеринки в ночном клубе. Молодые люди отдыхали на улице Большая Московская и вдруг заметили уходящего из заведения мужчину. Парни устроили за ним слежку, а потом сильно ударили по голове.«Фигурант потребовал передать мобильный телефон, а также ввести пароль для входа в банковское приложение, что потерпевший выполнил», — рассказали в СУ СК РФ по Владимирской области.Так, друзья похитили у владимирца 189 000 рублей.Деньги прогулялиУраденным деньгам парни сразу нашли применение. Они сходили в сауну, кафе, купили себе дорогие телефоны, а все, что осталось от награбленного — поделили между собой. Долго пировать у молодых людей не получилось. Пострадавший обратился в полицию и уже скоро за ними пришли правоохранители.Обвиняемые решили сотрудничать со следствием, поэтому полностью признали свою вину.В ближайшее время суд вынесет наказание по статье 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением насилия, опасного для здоровья, группой лиц по предварительному сговору). Друзьям за преступление грозит до 10 лет лишения свободы.