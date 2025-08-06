Об этом на пресс-конференции сообщила министр образования Светлана Болтунова.

Во Владимирской области продолжают решать проблему нехватки учителей. За прошлый учебный год в региональные школы удалось привлечь 53 педагога. Об этом на пресс-конференции министр образования Светлана Болтунова.Эту системную работу по привлечению и удержанию кадров активно поддерживает региональное правительство и губернатор Александр Авдеев. Для этого была разработана комплексная программа, которая включает компенсацию расходов на жилье и проезд, а также специальные стипендии для студентов-целевиков. Например, для хорошистов в вузах стипендия составляет 10 тысяч рублей, а для отличников — 15 тысяч в месяц. В этом году такую практику распространят и на студентов колледжей.«Заработал механизм заключения договоров о целевом обучении на педагогические специальности. Здесь заказчиком выступает наше министерство. С 2020 по 2024 год заключено 536 целевых договоров, совсем скоро рассчитываем увидеть первые результаты», - сообщила Светлана Болтунова.Кроме того, в регионе успешно работает уникальный проект «Педагогический тур», который знакомит специалистов из других регионов с условиями работы и доступными мерами поддержки. Эта практика была отмечена на федеральном уровне. Также в этом году начинает свою работу Муромский государственный педагогический институт.