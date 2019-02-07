Проект по строительству современного завода по производству ориентированно-стружечных плит (OSB) будет реализован в городе Шарье

Проект по строительству современного завода по производству ориентированно-стружечных плит (OSB) будет реализован в городе ШарьеНовость о строительстве в Костромской области нового завода по производству плит OSB вызвала значительное оживление среди регионального сообщества деревопереработчиков. Эксперты отмечают системную работу администрации региона и лично губернатора Сергея Ситникова, способствующую развитию предприятий по глубокой переработке леса на территории области.Проект по строительству современного завода по производству ориентированно-стружечных плит (OSB) будет реализован в городе Шарье группой компаний SWISS KRONO, которая уже в течение почти двух десятилетий успешно работает в Костромской области и развивает предприятие по производству древесных плит. Информация о намерении предприятия реализовать новый инвестиционный проект была опубликована на официальном сайте компании в отчете об итогах работы за 2017/2018 финансовый год.В сообщении говорится, что ключевым направлением инвестирования группы компаний является расширение мощностей по производству ориентированно-стружечных плит (OSB), в том числе, строительство в Шарье завода с ежегодным объемом производства 600 тыс. куб. м, который планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году. Таким образом, он станет крупнейшим подобным предприятием в стране - сегодня в России есть всего несколько заводов по выпуску плиты OSB с объемом производства не более 300-500 тысяч куб. метров в год.«Это решение придаст значительное ускорение инвестиционной деятельности группы, оно подчеркивает ее амбициозные цели в развитии направления по производству строительных материалов», - комментирует данное решение директор по стратегическому развитию и коммуникациям компании Макс фон Типпельскирх.Отметим, что администрация Костромской области и глава региона в течение нескольких лет вели переговоры с группой компаний SWISS KRONO о реализации соответствующего инвестиционного проекта на территории Шарьи.Губернатор Сергей Ситников неоднократно подчеркивал, что одной из основных задач в сфере лесной промышленности Костромской области является организация максимальной переработки леса именно на территории региона.«Мы заинтересованы в том, что наше главное богатство – лес – максимально перерабатывался на территории области. Сейчас из региона «кругляком» уходит порядка 1,3 миллиона кубических метров леса. Такая ситуация нас устраивать не может. Поэтому задача одна – чтобы максимально больше лесосырья перерабатывалось здесь, у нас в регионе», - подчеркнул Сергей Ситников.Представители регионального сообщества лесопереработчиков отмечают, что благодаря эффективной и системной работе администрации Костромской области и лично главы региона сегодня крупные и средние предприятия, занимающиеся деревопереработкой, равномерно представлены по всей области. Причем в региона ведется активная работа не только по увеличению объемов лесозаготовки, но также и лесовосстановлению.На территории Костромы и Мантурово успешно работают фанерные комбината Группы «СВЕЗА» - в 2018 году здесь были запущены новые производственные линии. Также в прошлом году завершилась реализация инвестпроекта компании SWISS KRONO в Шарье по реконструкции и техническому перевооружению производства ДСП. Уже в этом году в Галиче, получившему решением Правительства РФ официальный статус территории опережающего социально-экономического развития, начнется строительства нового комбината по производству большеформатной березовой фанеры.«Это системная и важная работа. Мы видим, что благодаря администрации и лично губернатору Костромской области Сергею Ситников крупные деревоперерабатывающие предприятия будут равномерно представлены по всей области. Реализация таких инвестпроектов является стимулом для развития как экономики отдельного муниципального образования, так и всего региона. Благодаря появлению завода по производству плит OSB станет возможным перерабатывать неликвидную древесину именно в пределах области, увеличить собственные доходы региона и повысить качество жизни людей», - комментирует Президент Союза лесопромышленников и лесоэкспортёров Костромской области Андрей Смирнов.