Владельцам грозит штраф до 100 тысяч рублей.

Управление Россельхознадзора Владимирской области выявило нарушения в работе частного зоопарка «Мини кенгуру», организованного компанией ООО «Животный мир» в торговом центре «Копеечка». Проверка, проведенная в конце января, показала, что зоопарк с 21 по 27 января работал без лицензии.Условия содержания животных оставляли желать лучшего: недостаток вольеров, отсутствие предохранительных барьеров для посетителей и ненадлежащее хранение корма. Инспекция выявила множество нарушений, которые угрожали как животным, так и безопасности зрителей.Владельцам грозит штраф до 100 тысяч рублей.