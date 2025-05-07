Устанавливают личности участников драки.

В Камешково Владимирской области полиция проводит проверку по факту массовой драки на крыльце гостиницы «777», произошедшей вечером 6 мая. Видео инцидента, на котором запечатлены участники потасовки с палками, быстро распространилось в местных чатах.Предположительно, конфликт возник между молодежью из Камешково и приезжими, останавливающимися в отеле. На данный момент, как пишет , правоохранительные органы устанавливают личности участников драки и выясняют причины конфликта. В пресс-службе УМВД сообщили, что по результатам проверки будет принято решение о дальнейшем расследовании.Напомним, ранее мы писали, что