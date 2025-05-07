Яркое событие проведено в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

30 апреля на территории Ростсельмаш состоялся праздничный парад техники. Торжественное шествие колонны прошло по главным улицам компании. Яркое событие проведено в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.В преддверии юбилея знаменательной даты Ростсельмаш выпустил эксклюзивную партию именных агромашин. Они посвящены сотрудникам предприятия, удостоенным звания Героя Советского Союза за подвиги в годы войны. 14 комбайнов и тракторов были украшены символами праздника, каждый из них нес на своих капотах имя героя. В акции принимают участие зерноуборочные комбайны TORUM 785 и RSM 161, тракторы 2000 серии.Вот, уже почти 100 лет компания принимает активное участие в экономической и социальной жизни страны. Коллектив машиностроителей чтит традиции и гордится достижениями предыдущих поколений, их вкладом в историю государства. В годы Великой Отечественной войны тысячи ростсельмашевцев сражались на фронтах, работали без отдыха в тылу, приближая победу.В память об их беспримерном мужестве, самоотверженности Ростсельмаш провел парад именных агромашин.Масштабное патриотическое мероприятие стало демонстрацией силы памяти и технической мощи, созданной руками нескольких поколений, - мощи, которая стоит на страже продовольственной безопасности России, ее технологического суверенитета в области аграрного машиностроения.Ростсельмашевцы – участники Великой Отечественной войны,удостоенные звания Героя Советского СоюзаСемен Михеевич Алешин (1911 года - 1942)12 июля 1942 года при выполнении боевого задания в районе железнодорожной станции Лемболово (Ленинградская область) командир звена капитан Алешин направил свой горящий самолет на артиллерийские орудия противника. На Ростсельмаш работал вплоть до войны.Михаил Адельбертович Гаккель (1918 - 1944)9 мая 1944 года в бою за высоту Горная на подступах к Севастополю командир отделения разведки старший сержант Гаккель по собственной инициативе организовал штурмовую группу. Он первым ворвался в траншею противника, уничтожил десять немцев и троих захватил в плен с их оружием.На Ростсельмаш пришел по комсомольской путевке после окончания школы.Уже на заводе овладел профессией токаря.Михаил Прокофьевич Говоров (1913—1967)Командир 533-го истребительного противотанкового артиллерийского полка майор Говоров отличился при прорыве обороны противника с магнушевского плацдарма на реке Висла северо-восточнее г. Варка (Польша).14 января 1945 года батареи полка разрушили 14 дзотов, уничтожили 2 наблюдательных пункта и 10 пулеметных точек врага, чем обеспечили стрелковым подразделениям форсирование реки Пилица и захват первой и второй вражеских траншей. Умело организовав огонь и маневр батарей при отражении танковой контратаки 31 января на окраине населенного пункта Регентин (ныне Реденцин), полк уничтожил 6 танков и 5 штурмовых орудий.На Ростсельмаш работал слесарем-инструментальщиком до 1935 г.Александр Григорьевич Загаринский (1910-1941)Участник советско-финской войны, служил пулеметчиком пограничных войск НКВД СССР. В боях с финскими войсками в районе поселка Уома Загаринский отбил все контратаки, нанеся противнику большие потери.Получив тяжелое ранение, он продолжал сражаться.На Ростсельмаш работал после окончания шести классов школы вплоть до 1939 г.Виктор Васильевич Евдокимов (1911—1945)К маю 1944 г. командир эскадрильи 6-го гвардейского авиационного полка дальнего действия майор Евдокимов совершил 231 боевой вылет на бомбардировку военно-промышленных объектов в глубоком тылу противника.На Ростсельмаш работал слесарем и сварщиком после окончания рабфака.Владимир Михайлович Колесников (1914 - 1945)Гвардии лейтенант Колесников отличился в бою 5 июля 1943 года в районе села Маслова Пристань Курской (ныне Белгородской) области. Пулеметная рота под его командованием уничтожила в бою 300 вражеских солдат и офицеров, подавила 14 пулеметных точек противника. Увидев, что гитлеровцы окружают командный пункт роты, Колесников лично вынес к командному пункту два пулемета и открыл огонь по наступающим порядкам гитлеровцев. Когда один пулемет был разбит, он поменял место ведения боя и из второго пулемета бил по врагу. В этом бою он уничтожил до 200 гитлеровцев.С марта 1933-го по май 1934-го обучался по профессии токарь, в школе ФЗУ при Ростсельмаш (ныне Профессиональный лицей №1, который носит его имя).Михаил Федорович Костенко (1912 — 1995)К апрелю 1945 года гвардии капитан Костенко командовал эскадрильей 336-го бомбардировочного авиаполка 53-й бомбардировочной авиадивизии 4-го гвардейского бомбардировочного авиакорпуса 18-й воздушной армии Авиации дальнего действия СССР. К тому времени он совершил 297 боевых вылетов на бомбардировку скоплений боевой техники и живой силы противника, важных объектов.На Ростсельмаш работал паркетчиком в 1929–1932 гг.Сергей Дмитриевич Малый (1923 - 1993)Командир роты стрелкового полка гвардии старший лейтенант Малый в ночь на 26 ноября 1943 года форсировал Днепр в районе с. Разумовка Запорожской области. Рота захватила плацдарм, штурмом овладела господствующей высотой. С.Д. Малый был ранен, но не покинул поле боя.После выхода в запас в 1966 г. полковник Малый жил в Ростове-на-Дону, работал на Ростсельмаш.Иван Иванович Нечепуренко (1918 - 1990)Командир звена гвардии лейтенант Нечепуренко с мая 1943 года совершил 105 боевых вылетов, уничтожил 13 танков, 75 автомашин и много другой боевой техники противника, до 400 солдат и офицеров.На Ростсельмаш работал до войны слесарем.Павел Павлович Савченко (1911 - 1943)Летчик-бомбардировщик, командир эскадрильи 110-го авиационного полка дальнего действия, майор Савченко совершил 503 боевых вылета в глубо кий тыл противника на бомбардировку скопления войск, железнодорожных узлов и аэродромов, складов боеприпасов, водных переправ. Доставлял грузы и боеприпасы партизанам.На Ростсельмаш работал арматурщиком, параллельно учился в вечерней школе рабочей молодежи.Владимир Федорович Соляник (1915 - 1993)К маю 1945 года заместитель командира 20-го гвардейского Севастопольского бомбардировочного авиационного полка гвардии майор Владимир Соляник совершил 212 боевых вылетов (из них 207 – ночью) на бомбардировку военно-промышленных объектов в тылу противника. Успешно выполнил 16 боевых вылетов на особо дальние цели. Занимался подготовкой и вводом в строй молодых летчиков, подготовил 15 пилотов.На Ростсельмаш работал слесарем и контролером-приемщиком.Павел Иванович Петикин (1913 - 1999)Командир батареи гвардии старший лейтенант Петикин отличился во время битвы за Днепр. 5 октября 1943 года он лично уничтожил 2 танка и 1 бронемашину, в критический момент боя он поднял своих товарищей в атаку, отбросив пехоту противника.На Ростсельмаш пришел после окончания школы фабрично-заводского ученичества и работы механиком рыбзавода.Лазарь Сергеевич Чапчахов (1911 – 1942)Военный комиссар эскадрильи 38-го истребительного авиаполка Лазарь Чапчахов особенно отличился в боях осенью 1941 года. Сражаясь с врагом умело и решительно, он уничтожил несколько бомбардировщиков противника. 5 апреля 1942 года Чапчахов возглавил 416-й истребительный авиационный полк, а через неделю, 13 апреля, погиб.На Ростсельмаш пришел после 9 классов. Работал землекопом, молотобойцем, электромонтером до 1933 г.Василий Нестерович Яковлев (1916 - 1997)На фронте Великой Отечественной войны с июня 1941 года. 25 сентября 1943 года взвод Яковлева одним из первых в полку форсировал Днепр в районе села Балыко-Щучинка Киевской области, отличился в боях по захвату, удержанию и расширению плацдарма.На Ростсельмаш работал после окончания школы ФЗО.