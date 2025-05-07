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<a href="https://33live.ru/novosti/07-05-2025-podkast-na-shestom-motogonki-kak-stil-zhizni-o-skorosti-drajve-i-bezopasnosti-na-dorogax.html" target="_blank">«Подкаст на Шестом»: Мотогонки как стиль жизни: о скорости, драйве и безопасности на дорогах</a> - Они живут на высоких скоростях и не боятся жаркой борьбы в гонках. О соревнованиях, развитии мотоспорта в России, страсти к любимому делу и безопасности движения в новом выпуске проекта