Они живут на высоких скоростях и не боятся жаркой борьбы в гонках. О соревнованиях, развитии мотоспорта в России, страсти к любимому делу и безопасности движения в новом выпуске проекта
Они живут на высоких скоростях и не боятся жаркой борьбы в гонках. О соревнованиях, развитии мотоспорта в России, страсти к любимому делу и безопасности движения в новом выпуске проекта “Подкаст на Шестом” поговорили с мотогонщиками: мастером спорта, победителем соревнований разного уровня, гоняющим тренером Андреем Черновым и его ученицей Кариной Сухих.