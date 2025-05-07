Прокурор подал в суд на Минлесхоз после того, как в ноябре прошлого года в районе хутора Буяни Киржачского района был обнаружен мертвый лось. Животное висело на прутьях железного забора,

Прокурор подал в суд на Минлесхоз после того, как в ноябре прошлого года в районе хутора Буяни Киржачского района был обнаружен мертвый лось. Животное висело на прутьях железного забора, который, как оказалось, построен незаконно. Ограждение высотой 160 сантиметров и протяженностью 750 метров стоит на участке Киржачского лесничества. Не удалось выяснить, кто же поставил забор, но