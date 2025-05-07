Руководителям управляющих компаний внесены официальные представления.

В Александрове Владимирской области прокуратура выступила с инициативой о наведении порядка на контейнерных площадках в надлежащее состояние. В ходе проверки были обнаружены нарушения: на некоторых площадках отсутствуют ограждения и твердое покрытие, а также зафиксированы случаи загрязненности и нехватки информации о графике вывоза отходов.Руководителям управляющих компаний внесены официальные представления, и прокуратура контролирует процесс устранения выявленных нарушений.Также было вынесено 15 постановлений о возбуждении дел за нарушения правил благоустройства. Ответственные лица обязаны оплатить штрафы.