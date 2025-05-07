Серьезное ДТП произошло ночью седьмого мая во Владимире. Как рассказали в пресс-службах ГАИ города и МЧС области, в 3:40 на Ноябрьской улице в районе дома №131 столкнулись три большегруза.

Серьезное ДТП произошло ночью седьмого мая во Владимире. Как рассказали в пресс-службах ГАИ города и МЧС области, в 3:40 на Ноябрьской улице в районе дома №131 столкнулись три большегруза. Авария привела к пожару. Все случилось, когда 25-летний уроженец Беларуси за рулем «КАМАЗа» с полуприцепом, двигаясь по правой полосе в сторону Нижнего Новгорода, влетел в тягач