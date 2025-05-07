Перед Днем Победы сенатор от Владимирской области Владимир Киселев навестил ветерана Михаила Петровича Волосникова. Политик рассказал о том, как живет герой, прошедший войну и защитивший

Перед Днем Победы сенатор от Владимирской области Владимир Киселев навестил ветерана Михаила Петровича Волосникова. Политик рассказал о том, как живет герой, прошедший войну и защитивший Родину от фашистов. Михаил Волосников оборонял Москву от бомбардировок, маршировал на Красной Площади в 1945 году. Сейчас ветерану 98 лет. По словам сенатора, Михаил Петрович бодр и активен. Утро начинает