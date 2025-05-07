7 мая в России отмечается праздник работников всех отраслей связи –День радио.

7 мая в России отмечается праздник работников всех отраслей связи –День радио. Ровно 130 лет назад на собрании физико-химического общества российский ученый Александр Попов показал собранный приемник, на который можно было удаленно, без проводов, записать электрические колебания, созданные разрядом молнии. Но от первого «грозоотметчика», как назвал свой прибор сам изобретатель, до настоящего радио прошло немало времени...30-е годы в СССР – это период индустриализации, когда появляется машиностроение, авиастроение, электротехническая промышленность. В это время были проложены километры железных дорог, первые ветки метро, построены сотни заводов, электростанций. Местный радиозавод – детище первой пятилетки – представлял совершенно новую отрасль промышленности не только для Александрова, но и для всей страны. Он стал самым крупным предприятием по производству радиоаппаратуры.Первой продукцией АРЗ были передающие устройства для рыболовных судов, радиоаппаратура для железнодорожников, радиостанции для советских полярников в Арктике.«В фондах музея хранится богатая коллекция радиоаппаратуры, выпущенной на нашем заводе. Имеется и несколько радиоприемников первого поколения – СВД-9, есть инструкция к нему, а еще – очень интересное письмо-отзыв, пришедшее на завод спустя 50 лет после первого выпуска этого технического устройства. В нем автор выражает благодарность рабочим за первоклассную технику: «Примечательно, что радиоприемник СВД-9, построенный на заре развития радиотехники, может и сегодня вполне успешно конкурировать с современными бытовыми радиоприемными устройствами, навсегда оставаясь гордостью Вашего предприятия». За этим прибором последовал целый ряд более совершенных моделей. Производство бытовой радиоаппаратуры к 1941 году достигло 100-тысячного рубежа», – поделилась хранитель коллекций музея-заповедника «Александровская слобода» Елена Жесткова.Историю предприятия продолжает рассказ еще одного хранителя коллекций музея-заповедника Ирины Коротковой: «В начале войны радиозавод был эвакуирован в Казахстан. Но уже в 1942 году в Александрове восстановили производство – для фронта были выпущены сотни тысяч портативных радиостанций «12-РП». Не хватало оборудования, топлива, рабочих – более 30 радиозаводчан погибли на полях сражений. К станкам встали женщины, подростки, эвакуированные ленинградцы. Работали днем и ночью. Благодаря их самоотверженному труду фронт был обеспечен связью. Один из ветеранов войны вспоминает, что в боях под Киевом именно радиостанции АРЗ спасали бойцов, надежно передавая сигналы из штабов на поля сражений. Уже в мирное время за вклад в Победу завод получит высокую награду – Орден Отечественной войны I степени».В мирное время здесь был налажен выпуск недорогих бытовых радиоприемников. Они назывались очень «по-советски» – «Звезда», «Салют», «Рекорд», «Искра». Модели отличались размерами, техническими характеристиками, внешним видом – некоторые радиоприемники имели металлические, другие – деревянные корпуса. На черно-белых фотографиях тех лет – трудовая летопись славного предприятия: вот запечатлен процесс ручной сборки приемников. Однако инженеры радиозавода постоянно совершенствовали технику, внедряли свои изобретения в производство. Таким стал монтажный конвейер по сборке продукции – фото с работой на нем тоже хранится в коллекции музея. Кстати, ведущие специалисты АРЗ за свой труд были удостоены самой высокой награды СССР – стали лауреатами Госпремии и Героями Социалистического Труда. И очень символично, что сегодня одна из улиц города носит имя Михаила Марковича Жулева – директора АРЗ и солдата Победы.