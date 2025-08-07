На теле одной мухи может находиться от сотни до миллионов микроорганизмов

Жителей Владимирской области призвали быть осторожными с мухами, поскольку эти насекомые могут переносить опасные заболевания. Об этом в Роспотребнадзоре, объяснив, что мухи являются переносчиками различных инфекций, включая кишечные.По данным специалистов, на теле одной мухи может находиться от сотни до миллионов микроорганизмов, таких как бактерии, вирусы и грибы. Эти патогены способны оставаться жизнеспособными на протяжении нескольких дней.Мухи представляют особую опасность из-за своей высокой подвижности и всеядности. Наиболее распространенная комнатная муха может переносить возбудителей болезней на волосках и щетинках своего тела, создавая риск для здоровья человека.