Владимир Колокольцев в рамках рабочей поездки по городам-организаторам чемпионата мира по футболу FIFA 2018 посетил столицу самого западного региона страны – город Калининград.

Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев в рамках рабочей поездки по городам-организаторам чемпионата мира по футболу FIFA 2018 посетил столицу самого западного региона страны – город Калининград. В аэропорту Министра встретил начальник областного УМВД генерал-майор полиции Игорь Илларионов.Глава ведомства и руководители региональных органов власти посетили остров Октябрьский, на котором расположен «Стадион Калининград», принимающий 4 матча группового этапа мирового первенства, и ознакомились с работой операционного центра.Министр внутренних дел осмотрел пункт временной дислокации сводного отряда полиции. Прикомандированные сотрудники проживают в военном городке, где для них созданы необходимые условия. Обустроены комната психологической разгрузки, медицинский пункт, работающий в круглосуточном режиме. Оборудован спортивный зал с тренажерами.В завершение рабочей поездки глава МВД России провел совещание с руководящим составом калининградской полиции, на котором были рассмотрены актуальные вопросы служебной деятельности.