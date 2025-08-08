Оба водителя были переданы сотрудникам скорой помощи.

Сегодня, 8 августа, на трассе Владимир-Муром в Судогодском районе произошла авария с участием двух грузовых автомобилей. В районе деревни Сойма столкнулись КамАЗ и МАЗ.Сообщение о ДТП в МЧС в 11:14. В результате аварии один из водителей оказался заблокирован в кабине. Спасатели с помощью специального инструмента деблокировали пострадавшего.Оба водителя, 1974 и 1977 года рождения, были переданы сотрудникам скорой помощи. Всего в ликвидации последствий ДТП принимали участие 15 человек и 5 единиц техники.