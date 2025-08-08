Решение проблемы остается на контроле надзорного ведомства.

В Гороховецком районе прокуратура проверяет работу компании «Биотехнологии» после многочисленных жалоб жителей на невывоз мусора.Надзорные мероприятия , что мусор с контейнерных площадок в городе и сельских поселениях вывозился нерегулярно. Из-за этого отходы скапливались, создавая антисанитарные условия и нарушая права людей на комфортное проживание.Прокуратура уже внесла представление руководителю компании, а в отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении. Решение проблемы с вывозом мусора остается на контроле надзорного ведомства.