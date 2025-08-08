Все они состояли на учете в медицинских учреждениях.

В Суздале суд удовлетворил иски прокуратуры и лишил водительских прав сразу 11 человек. Все они состояли на учете в медицинских учреждениях из-за алкогольной или наркотической зависимостей, что является прямым противопоказанием для управления автомобилем.Прокуратура проверку и выяснила, что эти водители получили удостоверения, а после их поставили на учет в медицинских учреждениях из-за зависимостей. Управление автомобилем в таком состоянии создает угрозу безопасности на дорогах и может привести к трагедии.Теперь, после решения суда, эти водители больше не смогут садиться за руль. Исполнение данного решения остается на контроле надзорного ведомства.