В Муроме после обращения прокуратуры в дома горожан вернулась горячая вода. Почти 13 тысяч жителей нескольких улиц, включая Заводскую, Октябрьскую и Советскую, оставались без нее дольше положенного срока.Плановое отключение горячего водоснабжения для профилактического ремонта должно было продлиться с 17 июня по 1 июля. Однако после этого срока подача воды не возобновилась.Прокуратура представление в адрес компании «Владимиртеплогаз», после чего горячая вода появилась в кранах. По требованию прокурора жителям также был сделан перерасчет на общую сумму более 935 тысяч рублей, а ответственное должностное лицо привлечено к административной ответственности.