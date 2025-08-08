Смертельная авария произошла 7 августа в Гусь-Хрустальном районе.

7 августа Владимирскую область потрясла трагическая новость: в ДТП погиб председатель комитета Законодательного Собрания региона Михаил Максюков. Ему было 44 года. Он был известен как успешный руководитель, влиятельный политик и многодетный отец. Подробнее в материале vlad.aif.ru.Смертельная аварияТрагедия произошла около 10:00 утра на автодороге Р-132 «Золотое кольцо» в районе деревни Бабино Гусь-Хрустального района. По предварительным данным, автомобиль «Порше», которым управлял Максюков, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. От полученных травм депутат скончался на месте. Водитель большегруза был госпитализирован.На фотографиях с места аварии видно, что легковой автомобиль получил серьезные повреждения. Сейчас все обстоятельства происшествия .Профессионал и общественный деятельМихаил Максюков родился 12 ноября 1980 года в Гусь-Хрустальном. Свою карьеру он начал после окончания Владимирского государственного университета по специальности «Юриспруденция». С 2007 года он занимал пост генерального директора ООО «Магистраль ЛТД» — крупнейшей в России компании по производству бронестекол. Предприятие участвовало в создании таких проектов, как «Кортеж», «Тигр» и «УРАЛ-ВВ».С 2011 года Максюков активно занимался политической деятельностью, сначала как депутат городского Совета, а затем, с 2013 года, в Законодательном Собрании области. С 2018 года он возглавлял комитет по бюджетной и налоговой политике.Регион скорбитНовость о гибели Михаила Максюкова глубоко потрясла его коллег и знакомых. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев назвал его «товарищем по партии» и «профессионалом», который «пользовался огромным авторитетом».«Говорят, что незаменимых людей нет. Михаил Максюков опровергает эти слова. Его трудно заменить на работе, невозможно — в семье, в дружбе, на службе обществу. Я приношу искренние соболезнования близким Михаила Юрьевича, супруге, детям. Крепитесь», — Авдеев в своем Telegram-канале.Депутаты Законодательного собрания, с кем непосредственно трудился бок о бок Михаил Максюков также соболезнования.«Михаил Юрьевич пользовался заслуженным уважением коллег и избирателей за свой профессионализм, активную жизненную позицию, общественную деятельность и преданность делу служения родному краю. Он был любящим мужем и отцом троих детей. Его уход — невосполнимая потеря для Владимирской области. Светлая память о Михаиле Юрьевиче Максюкове навсегда останется в наших сердцах».Глава Гусь-Хрустального Алексей Соколов , что Максюков очень много сделал для родного города, отстаивая интересы гусевчан в региональном парламенте. Во многих проектах, которые реализованы и реализуются сейчас на территории Гусь-Хрустального, именно его заслуга. У него было немало планов для дальнейшей работы по развитию родного города.«Для меня это еще и огромная личная потеря, — написал он. — Мы были знакомы много лет, могу назвать Михаила Юрьевича не только коллегой, но и другом».В связи с трагедией в Гусь-Хрустальном перенесли все мероприятия, запланированные на День физкультурника. Прощание с Михаилом Максюковым состоится 9 августа в Свято-Троицком Храме Гусь-Хрустального.