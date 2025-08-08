Инцидент произошел 19 марта.

В Вязниках будут судить 51-летнего водителя из Ставропольского края, который за последние полтора года более 50 раз привлекался к ответственности за нарушения ПДД. Теперь его обвиняют в том, что он сбил пожилую женщину и скрылся с места происшествия.Инцидент произошел 19 марта. Мужчина, управляя автомобилем Volkswagen Polo, двигался по улице в микрорайоне Дечинский. Не соблюдая безопасный боковой интервал, он задел правым зеркалом 84-летнюю пенсионерку, которая шла в попутном направлении. От удара женщина упала и получила серьезные травмы, в пресс-службе региональной прокуратуры.Водитель не стал вызывать скорую помощь или полицию, а просто уехал с места ДТП. Сейчас его дело передано в Вязниковский городской суд.