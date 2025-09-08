Глава региона направил документы на утверждение кандидата в Законодательное собрание.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев назначил Дениса Синявского временно исполняющим обязанности заместителя губернатора, курирующего экономический блок. Глава региона направил документы на утверждение кандидата в Законодательное собрание.Помимо текущего поста министра экономического развития и промышленности, Денис Синявский займется координацией деятельности ведомств цифровой экономики, предпринимательства и туризма.В правительстве отмечают профессионализм и организаторские способности нового вице-губернатора. Ранее он возглавлял департамент инвестиций, прошел путь от простого сотрудника до первого заместителя директора департамента. Позже руководил развитием крупной региональной компании, а с прошлого года занимал должность министра экономики региона.