Над Владимирской областью взошла “кровавая Луна”. В минувшее воскресенье жители региона стали свидетелями редкого астрономического события — полного лунного затмения. Как отмечают специалисты, затмения случаются регулярно, но не всегда их можно увидеть из-за погодных условий. На этот раз повезло: небо было ясным, полная фаза затмения длилась долго — целый час и 22 минуты. В общей