Найден подрядчик, который займется строительством парковки у «Красного креста». Организует пространство у больницы скорой медпомощи компания «Арбон» из Владимира. Сейчас в этом месте растут деревья, к сохранению зеленых насаждений — особое внимание, заверяют в администрации города. Парковка появится на 33 машиноместа вместе с зонами отдыха. Контракт с единственным участником, компанией «Арбон», планируется заключить до 15